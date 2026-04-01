Saiba as datas e onde assistir os confrontos entre Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil

A CBF confirmou nesta quarta-feira (1º) as datas dos confrontos entre Juventude e São Paulo pela quinta fase da Copa do Brasil.
O primeiro duelo está marcado para terça-feira, dia 21, no Morumbi, às 19h15min, e terá transmissão do SporTV e Premiere.
Já a partida de volta ocorre no Alfredo Jaconi, no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 19h, também com transmissão do SporTV e Premiere.
O Ju chegou à quinta etapa do torneio nacional depois de deixar pra trás Guaporé-RO, Tuna Luso-PA e Águia de Marabá-PA, nas etapas anteriores. Já o Tricolor paulista, assim como os demais clubes da Série A, entrou direto nesta etapa da competição.