Saiba as datas e onde assistir os confrontos entre Juventude e São Paulo pela Copa do Brasil

Duelo entre os dois clubes pelo torneio nacional não será inédito. Porthus Junior / Agencia RBS

A CBF confirmou nesta quarta-feira (1º) as datas dos confrontos entre Juventude e São Paulo pela quinta fase da Copa do Brasil.

O primeiro duelo está marcado para terça-feira, dia 21, no Morumbi, às 19h15min, e terá transmissão do SporTV e Premiere.

Já a partida de volta ocorre no Alfredo Jaconi, no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 19h, também com transmissão do SporTV e Premiere.