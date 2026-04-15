Retrospecto favorável e invencibilidade de oito anos: o histórico do Juventude contra o CRB

O Juventude volta a campo pela quinta rodada da Série B do Brasileiro na próximo sábado (18), às 20h45min, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O adversário é o CRB, clube contra o qual o time alviverde tem um retrospecto favorável no histórico recente.
Desde 2008, foram 12 partidas, pela Série B ou Copa do Brasil, com oito vitórias do Ju, um empate e três derrotas. Todos os resultados positivos dos alagoanos aconteceram dentro dos seus domínios.
A última derrota alviverde para o CRB foi pela Copa do Brasil de 2020, por 1 a 0. Porém, o resultado classificou o Verdão à fase seguinte da competição, já que na ida, no Alfredo Jaconi, o Ju tinha vencido por 2 a 0.
Pela Série B, a invencibilidade do Juventude é de oito anos. O último revés aconteceu na Série B de 2018. Em 6 de novembro daquele ano, vitória do CRB por 2 a 0. Depois disso, foram outros três compromissos pela Segunda Divisão, e todos com vitórias gaúchas. Ainda em 2020, 1 a 0 no Rei Pelé. Na temporada de 2023, 2 a 1 em Alagoas e 3 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi.
Na atual Série B, o Ju soma quatro pontos em quatro partidas e ocupa a 15ª colocação. Já o CRB ainda não venceu, somou apenas dois pontos e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.
HISTÓRICO
12 jogos
8 vitórias do Juventude
1 empate
3 vitórias do CRB
Série B - 16/09/23
Juventude 3x1 CRB
Série B - 27/05/23
CRB 1x2 Juventude
Série B - 8/11/2020
CRB 0x1 Juventude
Copa do Brasil - 22/9/2020
CRB 1x0 Juventude
Copa do Brasil - 17/9/2020
Juventude 2x0 CRB
Série B - 8/8/2020
Juventude 2x1 CRB
Série B - 6/11/2018
CRB 2x0 Juventude
Série B - 21/7/2018
Juventude 1x0 CRB
Série B - 7/11/2017
CRB 2x0 Juventude
Série B - 18/7/2017
Juventude 1x1 CRB
Série B - 18/10/2008
CRB 0x2 Juventude
Série B - 19/7/2008
Juventude 4x0 CRB