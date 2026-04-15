Retrospecto favorável e invencibilidade de oito anos: o histórico do Juventude contra o CRB

Na Série B de 2023, no Jaconi, Ju venceu por 3 a 1. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude volta a campo pela quinta rodada da Série B do Brasileiro na próximo sábado (18), às 20h45min, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O adversário é o CRB, clube contra o qual o time alviverde tem um retrospecto favorável no histórico recente.

Desde 2008, foram 12 partidas, pela Série B ou Copa do Brasil, com oito vitórias do Ju, um empate e três derrotas. Todos os resultados positivos dos alagoanos aconteceram dentro dos seus domínios.

A última derrota alviverde para o CRB foi pela Copa do Brasil de 2020, por 1 a 0. Porém, o resultado classificou o Verdão à fase seguinte da competição, já que na ida, no Alfredo Jaconi, o Ju tinha vencido por 2 a 0.

Pela Série B, a invencibilidade do Juventude é de oito anos. O último revés aconteceu na Série B de 2018. Em 6 de novembro daquele ano, vitória do CRB por 2 a 0. Depois disso, foram outros três compromissos pela Segunda Divisão, e todos com vitórias gaúchas. Ainda em 2020, 1 a 0 no Rei Pelé. Na temporada de 2023, 2 a 1 em Alagoas e 3 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi.

Na atual Série B, o Ju soma quatro pontos em quatro partidas e ocupa a 15ª colocação. Já o CRB ainda não venceu, somou apenas dois pontos e está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

HISTÓRICO

12 jogos

8 vitórias do Juventude

1 empate

3 vitórias do CRB

Série B - 16/09/23

Juventude 3x1 CRB

Série B - 27/05/23

CRB 1x2 Juventude

Série B - 8/11/2020

CRB 0x1 Juventude

Copa do Brasil - 22/9/2020

CRB 1x0 Juventude

Copa do Brasil - 17/9/2020

Juventude 2x0 CRB

Série B - 8/8/2020

Juventude 2x1 CRB

Série B - 6/11/2018

CRB 2x0 Juventude

Série B - 21/7/2018

Juventude 1x0 CRB

Série B - 7/11/2017

CRB 2x0 Juventude

Série B - 18/7/2017

Juventude 1x1 CRB

Série B - 18/10/2008

CRB 0x2 Juventude

Série B - 19/7/2008

Juventude 4x0 CRB



