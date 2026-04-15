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Retrospecto favorável e invencibilidade de oito anos: o histórico do Juventude contra o CRB

Juventude está invicto contra o CRB na Série B desde 2018, com três vitórias consecutivas nos últimos confrontos.

Maurício Reolon

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