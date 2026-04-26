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“Resultado muito positivo”: técnico do Juventude valoriza terceira vitória seguida na Série B

Time alviverde não teve bom desempenho, mas conseguiu vencer mais uma vez na competição nacional 

Eduardo Costa

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