“Resultado muito positivo”: técnico do Juventude valoriza terceira vitória seguida na Série B

Maurício Barbieri conversa com Manuel Castro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude manteve o bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro e venceu o Londrina por 1 a 0 na noite deste sábado (25), no Estádio Alfredo Jaconi. Com o resultado, o Alviverde chegou à terceira vitória consecutiva na competição nacional e segue em ascensão na tabela após a sexta rodada.

A equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri confirmou a boa fase diante da torcida e voltou a vencer, mesmo que o desempenho não tenha sido dos melhores.

O volante Luan Martins começou no banco de reservas. Ele foi liberado pelo clube para acompanhar as últimas homenagens ao pai, no estado de Goiás. O atleta viajou na tarde de sexta-feira e solicitou retornar a tempo do jogo, pedido prontamente atendido, mas um atraso no voo fez com que ele chegasse ao hotel apenas às 18h30min deste sábado, ficando, mesmo assim, à disposição no banco de reservas.

— É um resultado muito positivo. São três vitórias seguidas. Hoje, um desafio enorme por todas as circunstâncias que o jogo envolvia, não só pela questão dos desfalques, mas a situação do próprio Luan, em momento difícil, delicado e em todo o momento ele quis jogar e ajudar a equipe, mesmo passando por toda essa situação (falecimento do pai). A ideia era o Luan iniciar o jogo, mas atrasou o voo. Na preleção, a gente mudou — analisou Maurício Barbieri, que completou:

— Fizemos um bom primeiro tempo, seguro. Não tenho dúvidas que a gente conseguiria fazer um primeiro e um segundo tempo melhores. Quando eu digo isso, e dessa maneira, não posso tirar esses condicionantes de tudo que aconteceu. A gente vem trocando jogadores e ajustando a carga deles dentro do que é possível.

O time teve mudanças e várias ausências. Mandaca já vinha sentindo dores no tornozelo e, após sofrer uma pancada no mesmo local na partida contra o São Paulo, ficou sem condições de jogo. Já Rodrigo Sam apresentou, no momento, risco de lesão, motivo pelo qual não reuniu condições de iniciar a partida.

— Tem muita gente questionando por conta das lesões. O Sam tinha uma sobrecarga. No ano passado, ele fez 18 jogos. Esse ano, em abril, ele já tem 18. Mais do que isso, uma sequência de jogos num intervalo curto. Para não correr o risco de perder ele, ficou de fora. Mesma coisa o Mandaca, que já vinha arrastando o incômodo no tornozelo e nos procurou na véspera do jogo pra dizer que estava com muita dor — analisou o treinador, que completou sobre o time ofensivamente: