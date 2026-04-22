Remanescente do time eliminado pelo Ypiranga no Gauchão afirma: "Podem ter certeza que aqui é outro Caxias"

Lateral Roberto enaltece nova fase da equipe grená. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Na segunda-feira (27), o Caxias reencontrará no Estádio Centenário seu algoz no Gauchão 2026. O Ypiranga visitará o Grená pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe de Erechim veio a Caxias do Sul para a partida única das quartas de final do Estadual e venceu por 2 a 0 em fevereiro.

O confronto marcou a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando do Caxias. E desde esta eliminação, uma série de mudanças ocorreu no clube, com os fracassos seguintes na Taça Farroupilha e Copa do Brasil. O elenco mudou em 15 posições. Mas um remanescente daquele duelo com o Ypiranga, o lateral Roberto, comentou sobre o que representou aquela partida.

— Sabemos que a situação era totalmente diferente, a gente não estava numa boa fase, realmente, mas podem ter certeza que aqui é outro Caxias. Não tem nada a ver com aquele antigo. Então, com certeza, vai ser um jogo muito disputado, respeitando a equipe deles, mas como todos os jogos, a gente vai entrar para ganhar — destacou o lateral-esquerdo.

O Grená venceu apenas um das três partidas disputadas na Série C, ocupando a 14ª colocação da tabela, enquanto o Canarinho chega para o confronto invicto, com sete pontos conquistados, e na vice-liderança da competição. E agora, com novo comandante: Raul Cabral acertou-se com o Figueirense, e o time de Erechim anunciou Gabardo Júnior, que estava no São José na disputa da Série D do Brasileiro.

— É uma Série C bastante difícil. A gente precisa estar no G-8. Depois, quando você classificar, aí começa outro campeonato. Cada jogo, como o professor vem sempre falando pra gente, cada jogo será uma final.— avaliou Roberto.

Além de Roberto, apenas o atacante Calyson, do atual time titular do Grená esteve em campo na eliminação para o Ypiranga no Gauchão, atuando desde o início da partida. O volante Breno Santos entrou aos 25 minutos do segundo tempo.

Mais adaptado ao clube, Roberto, aos 35 anos, já entrou em campo 14 vezes na atual temporada, com três assistências.

— Eu estou bastante feliz, desde o início ali do Gauchão, fui bem abraçado, não só pela equipe, mas também pelo torcedor. E espero continuar dando o meu melhor, ajudando. O professor conhece bem as minhas características, de outros lugares também. Então me dá mais oportunidade para poder sair, para poder avançar mais, para poder criar algumas coisas lá na frente. Mas também tem que voltar com tudo, né? O velhinho aqui tem que estar bem fisicamente, porque senão não vai aguentar correr (risos) — finalizou.







