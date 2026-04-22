Esportes

Nova identidade
Notícia

Remanescente do time eliminado pelo Ypiranga no Gauchão afirma: "Podem ter certeza que aqui é outro Caxias"

Lateral Roberto esteve em campo na derrota por 2 a 0, no Estádio Centenário, nas quartas de final do Estadual e falou sobre as mudanças que ocorreram no clube desde então

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS