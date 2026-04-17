Relembre como foram as últimas duas passagens de Oscar Schmidt por Caxias do Sul

Oscar palestrou para mais de sete mil funcionário da Marcopolo em 2010. Porthus Junior / Agencia RBS

O Brasil se despediu nesta sexta-feira (17) de mais uma lenda do Esporte. Aos 68 anos, o "Mão Santa" Oscar Schmidt faleceu após ter sido atendido às pressas no Hospital Santa Ana, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, devido a um mal-estar. A causa da morte ainda não foi confirmada.

O ex-atleta do basquete brasileiro lutou e venceu dois tumores no cérebro entre 2013 e 2022. Neste último ano, ele ainda anunciou ter recebido alta do tratamento de quimioterapia. Ainda em 2014, Oscar também chegou a ser internado com uma arritmia.

Uma das maiores referências do esporte brasileiro, Oscar Schmidt esteve em algumas ocasiões em Caxias do Sul. No ano de 2010, o ex-atleta palestrou diante de 7,2 mil funcionários da Marcopolo, no Centro Poliesportivo do Sesi, com o tema: "O trabalho em equipe como chave para o sucesso da Marcopolo".

A iniciativa da fabricante de ônibus parou as linhas de produção de duas unidade dos bairros Ana Rech e Planalto. Oscar subiu no palco por volta das 17h45min do dia 30 de abril. Ele abordou aspectos de sua trajetória pessoal e profissional, ressaltando as dificuldades dos relacionamentos com outras pessoas.

Última visita em 2022

O último registro da presença de Oscar em Caxias do Sul foi o do dia 17 de agosto de 2022. O maior ídolo do basquete nacional palestrou na abertura do OAB Summit, com o tema “Paixão”.

O evento foi dividido em cinco pontos: sonho, treino, obstinação, time e paixão. Na oportunidade, ele falou sobre a sua história de vida, as conquistas e os bastidores da vitória histórica do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987, diante dos Estados Unidos.

— Treine, treine muito. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque é esse pouquinho que vai fazer a diferença — contou o ex-jogador de basquete na ocasião ao site da OAB.

Oscar ainda deixou uma mensagem para as novas gerações:

— Meu sonho não veio até mim. Eu tive que ir atrás dele.

Nesta última passagem pela Serra Gaúcha, Oscar também realizou uma ação no Recreio do Juventude, com a participação de crianças, atletas e diretoria do clube.