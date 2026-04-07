Recreio da Juventude recebe 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton

Na próxima semana, o Recreio da Juventude será palco da 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Badminton. O torneio acontece de 13 a 19 de abril e reunirá atletas das categorias de base ao profissional.
O evento vai reunir cerca de 530 atletas de diversas regiões do Brasil, do sub-11 ao profissional, com 61 atletas representantes do Recreio da Juventude.
— Estamos muito animados em receber atletas de tantas regiões do país. É uma oportunidade incrível para nossos jogadores mostrarem seu talento e ganharem experiência em nível nacional — comentou Noeslem Lima, head coach da modalidade no clube.
Uma das competições mais importantes no calendário da modalidade, o CBI se torna vitrine para os jovens. Marcelo Ayala, presidente do clube, destacou a importância de sediar a competição, o que reforça a tradição do Recreio da Juventude como centro de formação.
— São eventos como esse que mostram todo o potencial que temos enquanto instituição — afirmou.
Destaques do Recreio da Juventude, Donnians Oliveira e Renan Rosa de Melo, na categoria masculina, e Maria Júlia e Luisa Bueno da Rocha, pela feminina, competem no CBI. As semifinais e as finais estão previstas para ocorrerem nos dias 18 e 19 de abril.