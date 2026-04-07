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Recreio da Juventude recebe 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Badminton

Na próxima semana, clube esmeraldino sedia evento pela terceira vez e reunirá cerca de 600 atletas 

Camila Corso

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