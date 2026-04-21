Recreio da Juventude conquista 22 medalhas no Brasileiro Interclubes de Badminton

Equipe caxiense teve 18 atletas subindo ao pódio. Recreio da Juventude / Divulgação

Sede da segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Badminton, o Recreio da Juventude fechou a sua participação no evento com 22 medalhas. Foram três de ouro, sete de prata e 12 de bronze.

O evento foi encerrado no último domingo (19), e reuniu mais de 500 atletas de todo o Brasil. Com 61 representantes, o Recreio da Juventude levou 18 atletas no pódio, reforçando o compromisso do clube com a modalidade. Um dos destaques da competição foi Klecivan Silva, campeão na modalidade simples sub-17 e na modalidade dupla masculina sub-17 B.

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No feminino, Leticia Giachini conquistou o ouro na modalidade sub-17 B. Outro destaque foi Donnians Oliveira, segundo lugar na categoria masculina principal.

Para o técnico do clube, Noeslem Silva, o evento foi um sucesso: