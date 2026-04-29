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Raio-X do DM: Veja há quanto tempo cada atleta lesionado desfalca o Juventude

Verdão enfrenta cinco ausências por lesão, sendo quatro titulares; Patrick Lanza completa 72 dias sem atuar pela equipe

Tiago Nunes

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