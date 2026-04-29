Raio-X do DM: Veja há quanto tempo cada atleta lesionado desfalca o Juventude

Meia Pablo Roberto era titular e autor de dois gols na temporada antes da lesão. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O estaleiro do Juventude conta com cinco atletas em recuperação em meio à Série B do Campeonato Brasileiro. Dos nomes, quatro com status de titular no time do Verdão. Os problemas do treinador aumentaram o grau de dificuldade e a pressão. Mesmo assim, Maurício Barbieri encontrou soluções para a equipe engatar uma sequência de quatro três vitórias seguidas e dar um pulo na tabela de classificação do nacional.

O Juventude deixou a 19ª colocação e assumiu a 5ª posição, podendo alcançar o líder Vila Nova, no final de semana. O time de Goiás tem 12 pontos e o Verdão 10.

Dos atletas no estaleiro, dois estão a mais de dois meses fora do elenco. O lateral Patrick Lanza era titular absoluto no lado esquerdo do JU no começo do ano. O atleta vivia uma grande fase. Inclusive, seu último jogo foi a semifinal do Gauchão, contra o Grêmio, e ele marcou o gol de empate no 1 a 1 na Arena. Depois, ele teve uma lesão muscular na coxa. Após fazer o tratamento, o atleta teve uma regressão. Ele segue entregue ao departamento médico, com recuperação em ritmo mais conservador do que o esperado inicialmente.

O lateral Alan Ruschel está fora dos treinamentos a mais de dois meses. No dia 25 de fevereiro, o atleta passou por uma vídeo-artroscopia no menisco do joelho. Porém, seu último jogo foi no dia 22 de janeiro, um mês antes, no Clássico Ca-Ju do Gauchão, quando o Papo venceu por 1 a 0. Desde então, o atleta começou a sentir dores no joelho. Ao longo da recuperação, Ruschel também teve uma fascite plantar. No momento segue tratando e alterna com trabalhos de força na academia.

Após o começo da Série B, o Juventude teve mais três lesões. A primeira foi logo na estreia, no dia 22 de março. O meia Pablo Roberto sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Avaí fora de casa. O atleta vai completar quase 40 dias fora. Ele não treina com elenco. Após novos exames, seguirá protocolo com prazo ampliado de recuperação.

As últimas duas lesões são mais recentes. O atacante Allanzinho e o lateral Wadson saíram mais cedo da partida contra o CRB, na primeira vitória fora de casa do time na Série B. O homem do ataque foi o autor do gol da vitória e minutos após o jogo sofreu uma lesão de grau 2 na coxa. Já Wadson teve uma entorse no tornozelo. Ambos completaram 10 dias de recuperação e seguem de fora do time.

Na partida contra o Londrina, na terceira vitória do time na Segunda Divisão Nacional, Rodrigo Sam foi poupado. Exames apontaram risco de lesão no defensor. Mandaca também ficou de fora por apresentar dores no tornozelo. A dupla deve ficar à disposição diante do Atlético-GO, domingo (3), às 18h30, pela Série B. Caso contrário, a lista de problemas do Barbieri aumentaria.

RESUMO DO DM

:: Allanzinho

Está há 11 dias de fora.

Último jogo: Dia 18 de abril durante a partida contra o CRB

DM: Lesão muscular na coxa. Segue em tratamento.

:: Wadson

Está há 11 dias de fora.

Último jogo: Dia 18 de abril durante a partida contra o CRB.

DM: Entorse de tornozelo. Segue em tratamento.

:: Pablo Roberto

Está há 38 dias de fora.

Último jogo: Dia 22 de março na estreia da Série B contra o Avaí fora de casa.

DM: Lesão na coxa. Após novos exames, seguirá protocolo com prazo ampliado de recuperação, que garantirá um retorno sem ressalvas aos treinamentos.

:: Alan Ruschel

Está há 62 dias fora.

Último jogo: Clássico Ca-Ju do dia 22 de janeiro no Estádio Alfredo Jaconi pelo Gauchão.

DM: Em recuperação de vídeo-artroscopia no menisco. Segue tratando e alterna com trabalhos de força na academia.

:: Patrick Lanza

Está há 72 dias fora.

Último jogo: 15 de fevereiro diante do Grêmio no jogo de ida da semifinal do Gauchão.