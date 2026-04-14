"Quero jogar todos os jogos possíveis", diz zagueiro do Caxias sobre partida contra o Avaí

Ianson é uma das referências do reformulado time grená para sequência de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

A manhã de terça-feira (14) foi de definições no Estádio Centenário. A grande indagação para a partida com o Avaí pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste era se o técnico Marcelo Cabo iria poupar algum atleta tendo em vista o duelo do fim de semana pela Série C, contra o Volta Redonda.

Após reuniões entre comissão técnica e direção, o Caxias optou em valorizar o torneio nacional, uma vez que está na zona de classificação às semifinais — em segundo lugar no Grupo A, com sete pontos — e assim, não deverá mandar a campo uma equipe totalmente descaracterizada na Ressacada.

Se depender de atletas como o zagueiro Ianson, titular absoluto na zaga grená, o desejo é de atuar os 90 minutos.

— Se depender de mim, eu quero jogar todos os jogos possíveis. Eu vim para cá para ajudar o Caxias, para ter uma sequência de jogos, acho que estou conseguindo. Então, se o professor optar por me colocar, eu estou apto, estou 100% — confirmou Ianson.

A única ausência confirmada é a do atacante Gaspar, que perderá os dois compromissos do time na semana, encerrando a punição imposta pelo STJD por uma expulsão quando ainda atuava com a camisa do Avaí.

No mais, o treinador grená só deverá poupar apenas se algum atleta sentir algum desgaste até quarta-feira. Depois da partida com o Volta Redonda, a equipe voltará a atuar apenas no dia 27, contra o Ypiranga, no Centenário.

— Lógico que tem posições que pode haver um desgaste maior, mas eu acho que a nossa equipe tem um grupo muito qualificado. Não é problema trocar algumas peças durante os jogos. Estamos trocando e continuando ou elevando o nível. Isso é muito importante, quem ganha é o grupo, quem ganha é o Caxias — lembrou Ianson.

A provável formação grená diante do Avaí tem: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Luis Miguel e Salatiel.

Sem atletas no DM

O meia Matheus Anjos está recuperado de um estado gripal e treinou normalmente com bola nesta terça. O mesmo aconteceu com o lateral-direito Ronei e o meia Ravanelli, recuperados de lesão. Assim, o DM do Caxias está vazio no momento.