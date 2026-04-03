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Encontro adiado
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"Queria muito fazer esse jogo", afirma Carpini, ex-técnico do Juventude, sobre duelo pela Série B

Treinador do Fortaleza cumprirá suspensão após expulsão na rodada anterior da Segunda Divisão

Tiago Nunes

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