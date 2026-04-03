"Queria muito fazer esse jogo", afirma Carpini, ex-técnico do Juventude, sobre duelo pela Série B

Thiago Carpini comandou o Juventude em duas oportunidades. Leonardo Moreira / Fortaleza / Assessoria

O destino, por vezes, escreve roteiros com contornos de ironia. Neste sábado (4), às 16h, o Juventude entra no gramado da Arena Castelão para enfrentar o Fortaleza pela terceira rodada da Série B, mas não encontrará na beira do campo o rosto do seu último acesso à Série A, Thiago Carpini.

Atual técnico do Leão e figura central na história recente do Papo, assistirá ao jogo longe do gramado após ser expulso no empate contra o Cuiabá, na rodada anterior. Ele se envolveu em uma confusão com o técnico Eduardo Barros.

Carpini somou 54 partidas em duas passagens distintas pelo Verdão. A primeira, em 2023, foi meteórica: assumiu o time no Z-4 da Série B e o conduziu ao vice-campeonato e ao acesso à elite. O sucesso o levou ao São Paulo, mas o "bom filho" à casa tornou em 2025 com a missão de evitar um rebaixamento. Porém, o milagre não veio. Agora, no Fortaleza, clube que comanda após uma passagem longeva pelo Vitória (73 jogos), o técnico lamentou o "incidente" que o tirou do jogo.

- Queria muito fazer esse jogo, como todos os jogos. Infelizmente, esse pequeno incidente... Chato o que aconteceu, mas, enfim, já passou - declarou Carpini, referindo-se à confusão com Eduardo Barros, técnico do Cuiabá.

Apesar do desfalque no banco, o treinador demonstrou total confiança em seu estafe para encarar o ex-clube:

- Nós temos uma equipe muito qualificada. O fato do treinador não estar ali não vai atrapalhar em nada a concentração e a capacidade desses atletas - completou.

Crítica recente

No início de março, a relação entre as partes sofreu um desgaste público. O presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, subiu o tom contra o ex-comandante após uma tentativa do Fortaleza de contratar o atacante Gabriel Taliari, com declarações públicas.

- O Juventude já passou muitos e muitos anos e isso não acontece aqui, e até me espanta a tentativa de pessoas que já passaram por aqui em querer fazer isso sem que haja uma negociação realmente benéfica para nós - disparou o mandatário.