Quem venceu mais clássicos entre Caxias e Juventude: os números do Ca-Ju

Primeiro clássico de 2026 ocorreu pelo Gauchão e teve vitória do Alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

Pouco menos de três meses depois, Caxias e Juventude estarão uma vez mais frente a frente, desta vez pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. O confronto está marcado para quarta-feira (8), às 18h, no Estádio Centenário.

A última vez que os dois mediram forças foi pela primeira fase do Gauchão 2026, no dia 22 de janeiro, no Alfredo Jaconi. E quem levou a melhor no clássico 290 foi o Ju, que venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Rodrigo Sam marcado nos acréscimos da partida.

O Ca-Ju desta semana será o de número 291. E o Alviverde foi quem mais venceu o duelo: 98 vezes. O Grená saiu vencedor em 93 embates. 99 clássicos terminaram empatados.

Se vencer o Juventude, o Caxias pode ingressar na zona de classificação às semifinais da Sul-Sudeste. O Grená está invicto após duas rodadas, com quatro pontos, mas está em terceiro no Grupo A e vem de derrota para o Brusque na largada da Série C.

Já para o Verdão, uma vitória no clássico, além de ser a primeira na competição, amenizaria o ambiente no elenco de Maurício Barbieri, que vem de derrota para o Fortaleza, na Série B, onde somou apenas um ponto após três rodadas.

Números do clássico:

Jogos: 290

Vitórias do Juventude: 98

Vitórias do Caxias: 93

Empates: 99

Gols do Juventude: 390

Gols do Caxias: 373

Total de gols: 763

Média de gols: 2.63 por jogo



