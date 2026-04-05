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Quem venceu mais clássicos entre Caxias e Juventude: os números do Ca-Ju

Encontro de número 291 entre os dois ocorre na próxima quarta-feira (8), pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste

Rafael Rinaldi

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