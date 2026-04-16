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Quem vai ficar com a 10? Três jogadores disputam uma vaga no meio-campo do Caxias

João Lucas vem sendo o titular da equipe de Marcelo Cabo. Mas além de Matheus Anjos, meia passa a ter a sombra de Ravanelli, que se recuperou de lesão

Rafael Rinaldi

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