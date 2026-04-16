Quem vai ficar com a 10? Três jogadores disputam uma vaga no meio-campo do Caxias

Titular da equipe, João Lucas marcou o primeiro gol do Caxias na Série C 2026. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Está aberta a temporada de caça pela camisa 10 do Caxias. Com o retorno aos treinamentos do meia Ravanelli, recuperado de lesão, Marcelo Cabo ganhou a dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, pois três atletas disputam uma posição na armação ofensiva da equipe.

Quem está na frente na briga por uma vaga é o meia João Lucas, 25 anos, que vem sendo o titular do time na Copa Sul-Sudeste e marcou o primeiro gol grená na Série C do Brasileiro sobre o Brusque.

— O João Lucas eu conheço desde a base do Vila Nova-GO. É um jogador que precisou crescer, maturar, precisou tirar a camisa do Vila Nova e desbravar o Brasil, fazer um campeonato muito bom no Figueirense ano passado. O João é um jogador moderno, é um jogador que é cerebral, que tem um bom passe e finalização, ajuda muito na marcação, recompõe. A vinda do João foi uma convicção minha — comentou Marcelo Cabo.

O treinador grená ainda fez uma revelação sobre João Lucas:

— O João Lucas não veio para não ser cotado para ser titular, e ele teve vantagem. A gente tinha tanta convicção que nós trouxemos ele para jogar na Copa do Brasil (contra o Guarany-Ba), e infelizmente não deu, por uma questão burocrática. E aí ele sai na frente, se prepara melhor e ganha mais adaptação.

Matheus Anjos tem cavado espaço na equipe no decorrer dos jogos. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Contratado com status de titular, Matheus Anjos, 27 anos, está sendo alternativa no decorrer dos 90 minutos, mas também tem demonstrado que pode vir a ser o titular muito em breve. Com intensidade, boa arrancada, arremate e infiltração na área, o jogador possui as características de quebrar as linhas de marcação do adversário.

Ravanelli ainda não estreou pelo Caxias devido a uma lesão no joelho. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Outro postulante à camisa 10 é Ravanelli, 28 anos, que seria titular da equipe após a pré-temporada não fosse uma lesão no joelho afastá-lo da estreia na Sul-Sudeste contra o Operário-PR. Recuperado, ele está em condições de aumentar a briga pela titularidade no meio-campo.