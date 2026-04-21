"Quem quer subir, precisa ganhar em casa e pontuar fora", avisa lateral do Caxias

Roberto considera que time já tem uma nova identidade. João Braz / COMKT/VRFC/Divulgação

O Caxias voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (21). Após a folga no domingo e na segunda, o grupo de atletas ganhou um período de preparação maior até o duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, marcado para segunda-feira (27), no Estádio Centenário, diante do Ypiranga.

O time vem de derrota para o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a equipe controlou o adversário, mas pecou pela falta de efetividade e saiu derrotada por 1 a 0.

— Falta marcar, e aí acabamos depois sofrendo. A gente tem uma identidade, agora é manter essa identidade dentro de casa como fora. Se impor, temos criado as chances só que a gente precisa ser letal. Claro que precisamos melhorar também na questão defensiva, creio que no momento a gente está indo bem, mas algumas situações que ainda não pode acontecer, que o professor vem sempre nos alertando. É a corda esticada que a gente tem que ter — comentou o lateral-esquerdo Roberto.

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Para o técnico Marcelo Cabo, a semana servirá para os atletas aprimorarem a finalização das jogadas, uma vez que a equipe requer de um refino técnico maior no acabamento dos lances de gol.

— Como o professor sempre fala, para melhorar só com trabalho. Eu achava isso antes quando a gente não ia muito bem, mas agora dá para ver que temos um time com identidade. Mas só que nessas situações a gente precisa trabalhar bastante. Uma semana cheia é muito bom para a gente melhorar. E eu tenho certeza que o próximo jogo, na segunda-feira, vai ser muito importante, um clássico. Precisamos mudar e virar essa chave — avaliou Roberto.

Para o duelo contra o Ypiranga, a principal novidade na equipe será o retorno do atacante Gaspar, que cumpriu suspensão nos últimos três jogos da equipe pela Sul-Sudeste e Série C.