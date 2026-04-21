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"Quem quer subir, precisa ganhar em casa e pontuar fora", avisa lateral do Caxias

Grupo de atletas se reapresentou nesta terça-feira (21), após a derrota para o Volta Redonda, a segunda na Série C do Brasileiro

Rafael Rinaldi

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