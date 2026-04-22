Punido com quatro jogos de suspensão, atacante do Caxias terá recurso julgado no STJD nesta sexta-feira 

Felipe Rangel recebeu quatro jogos de suspensão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O atacante Felipe Rangel vem sendo reserva imediato do centroavante Salatiel no elenco do Caxias. Mas o jogador foi punido na semana passada no STJD com quatro jogos de suspensão por uma expulsão quando ainda defendia as cores do São Luiz.

Pela segunda fase da Copa do Brasil 2026, o time de Ijuí perdeu para o Maranhão, no estádio 19 de Outubro, por 1 a 0. Após a partida, Felipe Rangel foi expulso de campo e o árbitro Jodis Nascimento de Souza, do Rio de Janeiro, explicou na súmula o motivo:

"Após o término da partida, expulsei o senhor de camisa número 9, da equipe do Esporte Clube São Luiz, senhor Felipe Rangel dos Santos, pelo mesmo adentrar o campo de jogo, em direção a equipe de arbitragem ostensivamente, proferindo as seguintes palavras com dedo em riste: "Vocês vieram roubar de nós, nós temos família seus safados". Ressalto que não foi possível apresentação do cartão vermelho em campo, devido aos ânimos exaltados", escreveu o árbitro.

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O julgamento do atacante grená ocorreu no último dia 15. O recurso do Caxias será julgado nesta sexta-feira (24). A sessão, agendada para as 10h, será realizada na sede da OAB, em Brasília, de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelo site oficial do STJD do Futebol.

Caso a punição seja mantida, Felipe Rangel poderá cumprir o gancho na Série C do Brasileiro e na Copa Sul-Sudeste — bem como ocorreu recentemente com o atacante Gaspar —, perdendo os duelos contra Ypiranga (Série C), Volta Redonda (Sul-Sudeste), Amazonas (Série C) e São Bernardo (Sul-Sudeste).