Esportes

Preocupação fora de campo
Notícia

Punido com quatro jogos de suspensão, atacante do Caxias terá recurso julgado no STJD nesta sexta-feira 

Jogador recebeu cartão vermelho em duelo da Copa do Brasil quando ainda vestia as cores do São Luiz, de Ijuí

Rafael Rinaldi

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