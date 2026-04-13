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Primeira vitória, expulsões e protocolo antirracismo: confira como foram os serranos na rodada do Gauchão Sub-20

Rubro-Verde conquistou os primeiros pontos, diante do São José. O jogo do Esportivo ficou marcado por suposta fala racista do técnico adversário

Camila Corso

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