Primeira vitória, expulsões e protocolo antirracismo: confira como foram os serranos na rodada do Gauchão Sub-20

Tivo foi derrotado pelo Novo Hamburgo por 2 a 0. Jefferson Couto / Divulgação

Na quarta rodada do Gauchão Sub-20, que aconteceu no final de semana, os serranos tiveram partidas intensas. Em casa, o Brasil de Farroupilha venceu o São José por 1 a 0, e o Caxias derrotou a Apafut por 2 a 1. Longe de suas torcidas, o Juventude empatou em 0 a 0 com o São Luiz e o Esportivo perdeu para o Novo Hamburgo por 2 a 0.

No Campo do Bangu, deu Caxias no duelo citadino com a Apafut. O Grená abriu o placar aos 26 minutos. Erik recuperou a bola e chutou no canto do gol. Aos 40, João Riboli recebeu o cruzamento e cabeceou para empatar. Nos acréscimos do segundo tempo, Bernardo, de cabeça, garantiu a vitória grená. Kaio, do Caxias, e Ângelo, da Apafut, foram expulsos no final da partida após confusão.

No Estádio das Castanheiras, o Brasil-Far conheceu a primeira vitória na competição. A equipe rubro-verde foi superior durante a partida e consagrou o triunfo com Anderson, aos 48 minutos do segundo tempo.

No Estádio do Vale, o Esportivo acabou derrotado pelo Novo Hamburgo, por 2 a 0, com gols de Felipe Tasca. O Tivo ficou com um a menos no início da segunda etapa. Ainda no primeiro tempo, o protocolo antirracismo foi acionado por suposta fala do técnico Gott, do Nóia, para o atleta Filipe Maciel, do time de Bento Gonçalves.

No Estádio 19 de Outubro, o Papo empatou sem gols com o São Luiz.

No Grupo A, o Grená é quarto colocado, seguido da Apafut, ambos com três pontos, enquanto o Tivo é lanterna, com um. No Grupo B, o Ju é terceiro colocado, com sete pontos, e o Brasil de Farroupilha está em último, com três.