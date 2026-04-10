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Pressionado, Juventude enfrenta o líder Goiás com foco em resgatar a confiança na Série B

Time goiano lidera a Série B invicto, enquanto o Papo tenta vencer pela primeira vez e sair da zona de rebaixamento

Tiago Nunes

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