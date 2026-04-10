Pressionado, Juventude enfrenta o líder Goiás com foco em resgatar a confiança na Série B

Zagueiro Messias vai enfrentar o seu ex-clube, o Goiás. Renan Mattos / Agencia RBS

O Juventude recebe o Goiás neste sábado, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em confronto válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro de equipes em momentos distintos. Enquanto o time goiano lidera a competição e defende uma invencibilidade de 20 jogos, o Juventude busca a primeira vitória no torneio nacional para sair da zona de rebaixamento.

A queda de rendimento após o Campeonato Gaúcho é o foco das cobranças internas no clube. Para o zagueiro Messias, o momento é de oscilação técnica, mas a solução passa pela manutenção do trabalho.

— A gente realmente sente essa situação incômoda e está lutando para sair dela. Infelizmente, os resultados não estão vindo nesses últimos jogos. Tivemos um início de ano bom, invictos no Campeonato Gaúcho, mas no Brasileiro ainda não conseguimos vencer. Temos que continuar trabalhando focados que os resultados vão aparecer — projetou o defensor.

No Limite

O futuro da comissão técnica e a avaliação do elenco dependem do desempenho no sábado. Internamente, o grupo de jogadores manifesta apoio ao técnico Maurício Barbieri, atribuindo a fase atual à dinâmica de resultados do futebol brasileiro.

— A pressão existe, o futebol brasileiro é movido por resultados, mas o que eu posso passar para o torcedor é a confiança que a gente tem no trabalho do professor Barbieri. O trabalho dele continua muito bom. Quando o resultado não vem, se cria muitas dúvidas, mas a resposta aqui para dentro do clube é que o trabalho vai dar a volta por cima — afirmou Messias.

É um jogo muito bom para se mudar uma chave MESSIAS Zagueiro do Juventude

Após as cobranças feitas pela diretoria depois da derrota no clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste, o elenco afirma ter aumentado o nível de exigência mútua. Segundo Messias, a liderança para cobrar melhores desempenhos não deve se restringir aos atletas mais experientes.

— A cobrança está existindo no vestiário e nos treinos. O nível agora vai ter que ser maior entre nós atletas. E liderança não é o jogador que é mais velho ou que jogou em outros clubes. Um jovem também pode ser um líder e cobrar o mais velho. A liderança é a atitude no campo de cobrar o companheiro e querer o melhor para o clube — explicou o zagueiro.

Para o Juventude, vencer o líder da competição é visto como a oportunidade de encerrar o período de instabilidade e mudar o ambiente para o restante da Série B.