Pressão no comando? Técnico do Juventude aponta caminho para equipe voltar a vencer

Maurício Barbieri prega regularidade no desempenho do time como chave para a volta das vitórias. Fernando Alves / Divulgação

O Juventude não sabe o que é vencer há cinco jogos, dentre Série B e Copa Sul-Sudeste. A equipe de Maurício Barbieri vinha de uma invencibilidade de 12 partidas na temporada entre Gauchão e Copa do Brasil até começar o Campeonato Brasileiro.

De lá pra cá, foram duas derrotas e um empate pela Segunda Divisão, e duas derrotas no torneio regional (com equipes alternativas em campo e Barbieri comandando o time apenas contra o Novorizontino).

É natural que o trabalho do treinador comece a ser pressionado pelo ambiente externo. E ao fim da partida no Ceará, diante do Fortaleza, o treinador alviverde comentou sobre o desempenho do Ju nos últimos jogos.

— A gente sabe que futebol é resultado, mas não é um questionamento em cima do trabalho. E os resultados vão vir se conseguirmos essa regularidade de desempenho. A equipe tem demonstrado em muitos momentos que tem capacidade pra competir contra os candidatos ao acesso, nós também somos candidatos ao acesso — argumentou o treinador do Ju.

Maurício Barbieri defendeu o desempenho de sua equipe diante de adversários diretos na briga pelo acesso e reiterou a necessidade do time encontrar uma regularidade na temporada.