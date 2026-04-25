Presidente do Caxias reitera necessidade de acesso e manda recado a dirigentes de Ypiranga e Juventude

"Precisamos subir para a Série B", discursou De Vargas no aniversário do clube. Luiz Erbes / SER Caxias/Divulgação

A noite do 91º aniversário do Caxias foi comemorada por mais de 700 torcedores que compareceram no Salão Paroquial Santa Catarina, na sexta-feira (24). Em seu discurso diante dos grenás, o presidente Roberto de Vargas reiterou o objetivo maior do clube na temporada:

— Precisamos subir para a Série B!

Em entrevista ao Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, pouco tempo depois, o mandatário grená voltou a comentar sobre a necessidade do time de Marcelo Cabo buscar o acesso.

— Desde que eu assumi a presidência do Caxias, nosso objetivo é voltar para a Série B. O ano passado andamos perto, não deu. Esse ano começamos um trabalho e não se mostrou com resultados. É melhor você reconhecer o erro, reconhecer que pecou no meio do caminho e voltar atrás, refazer o trabalho, e aí começar a olhar para frente com novos objetivos. Porque com aquele time nós não íamos a lugar nenhum — destacou o presidente, que revelou o que o clube aprendeu com a Série C de 2025:

— Ser resiliente, aprender a sofrer, porque olha, não foi fácil, faltou um golzinho, faltou uma bola que bateu no poste e não entrou. E esse ano, teoricamente, o trabalho foi bem feito, mais teoricamente, na prática, não.

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Confronto com o Ypiranga

Na segunda-feira (27), o Grená recebe o Ypiranga, seu algoz no Gauchão 2026, pela quarta rodada da Série C. E para o presidente do Caxias, não caíram bem as provocações que o time de Erechim fez após a vitória de 2 a 0 no Estádio Centenário, em fevereiro.

— Estou preparando até uma frase para depois do jogo para o meu amigo Adilson (Stankiewicz, vice-presidente do Ypiranga). A gente tem que ser polêmico, e não pegou bem as postagens depois do jogo. Foi só um jogo em que eles foram bem superiores. Tiveram sorte, mas não é uma história. História não é um jogo. É o tempo de vida. É o comprometimento da torcida e da sociedade que você está inserido. E isso, com certeza, a gente tem muito mais que o Ypiranga, a representatividade no Estado, no país, entendeu? Então, estou aguardando ele (risos).

VITÓRIA NO CA-JU

Roberto de Vargas também fez uma provocação ao seu amigo, Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, após vencer o primeiro clássico como presidente do Caxias na Copa Sul-Sudeste.