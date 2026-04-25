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Presidente do Caxias reitera necessidade de acesso e manda recado a dirigentes de Ypiranga e Juventude

No jantar do 91ª aniversário do clube, Roberto de Vargas deu entrevista à Rádio Gaúcha Serra para falar do momento do Grená e, em tom descontraído, brincou com adversários

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