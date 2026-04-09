Presidente do Caxias provoca o Juventude após vitória no clássico: "Esse time aí parece o sub-17 deles"

Scatolin (C) parou em Busatto na última chance do clássico. Porthus Junior / Agencia RBS

Após vencer o Juventude por 2 a 1 e quebrar um tabu de sete anos sem ter um resultado positivo no clássico, o presidente do Caxias não escondeu a euforia. O mandatário grená valorizou a importância do resultado para a sequência do trabalho, que passou por uma grande reformulação após as quedas no Gauchão e na Copa do Brasil.

— Esse é o resultado do trabalho sério que está sendo executado no Caxias. Essa vitória é para o torcedor grená que veio, que acreditou. O trabalho, com o tempo, vai surtindo efeito. A tendência agora é só melhorar. Essa vitória nos dá confiança. Daqui pra frente, é buscar a classificação na Sul-Sudeste, e começar a vencer na Série C — destacou Roberto De Vargas, em entrevista à Rádio Caxias.

O dirigente também fez questão de alfinetar o rival. Ao citar e depois ser questionado sobre o fato de estar decepcionado com algo que aconteceu no clássico, De Vargas provocou:

— A decepção foi o tamanho da torcida do Juventude, que veio com 200 pessoas. Um time desse tamanho, que se chama de Série A, quer ser Série A e Série B, e não coloca 200 pessoas aqui. Até o Esportivo de Bento coloca mais torcedor que eles.

Por fim, ao falar sobre a boa campanha do Caxias, e do fato de muitas equipes atuarem com reservas ou times alternativos na competição, Roberto de Vargas voltou a cutucar o adversário alviverde.

— O Caxias não tem culpa se eles (Juventude) não têm plantel. Esse time aí parece o sub-17 deles. O Caxias não está poupando e está encarando de forma séria os seus compromissos. Se eles não quisessem disputar essa Copa, era só não disputar. Não venham colocar desculpas. Não jogaram é nada — finalizou.