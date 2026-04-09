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Presidente do Caxias provoca o Juventude após vitória no clássico: "Esse time aí parece o sub-17 deles"

Roberto de Vargas ainda falou sobre o momento de reformulação da equipe grená e o número de torcedores rivais presentes no Centenário

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