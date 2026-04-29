"Precisamos desta vitória para classificar", diz volante do Caxias sobre duelo na Sul-Sudeste

O primeiro desafio da semana foi atingido pelo grupo de jogadores do Caxias. A vitória sobre o Ypiranga colocou a equipe na zona de classificação na Série C do Brasileiro. Resultado que trouxe mais confiança ao elenco, que ainda passa por uma reconstrução na temporada.
— Essa vitória foi muito importante para nosso grupo e para nos mantermos em cima na tabela, sabemos o potencial que essa equipe tem e nosso objetivo que é subir para a série B — apontou o volante Breno Santos.
Diante do Volta Redonda, nesta quinta-feira (30), pela Sul-Sudeste, o Caxias quer a segunda vitória na semana para ingressar também na zona de classificação às semifinais.
— Agora focar nos treinamentos que temos o Volta Redonda pela Sul-Sudeste e precisamos desta vitória para classificar — confirmou Breno Santos.
O time deve ter a preservação apenas de alguns atletas que apresentarem desgaste ou risco de lesão. No mais, o Grená deverá ir a campo com: Busatto; Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício (Moraes) e Roberto (Victor Sá); Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas (Matheus Anjos); Calyson (Ravanelli), Gaspar e Salatiel (Felipe Rangel).