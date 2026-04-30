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Possibilidade de SAF do Caxias, novos interessados e detalhes inéditos das primeiras propostas

Clube recebeu visitas de empresários dos Estados Unidos, Inglaterra, Paraguai e Holanda nos últimos anos e vice-presidente detalha preparação grená para receber uma parceira no futuro

Rafael Rinaldi

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