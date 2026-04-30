Possibilidade de SAF do Caxias, novos interessados e detalhes inéditos das primeiras propostas

Patrimônio do clube não está à venda, conforme dirigente. Porthus Junior / Agencia RBS

O dia 14 de outubro de 2024 entrou na história do Caxias data em que os conselheiros aprovaram a viabilidade do clube ter uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) como parceira. Desde então, e até antes desta votação, ainda na gestão do ex-presidente Mario Werlang, os dirigentes grenás tem planejado esta possibilidade e recebido visitas de empresários portugueses, norte-americanos e até do ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sócio da Empresa LG2.

Contudo, não passaram apenas de consultas. Afinal, o clube impôs algumas diretrizes caso um dia feche um negócio. Em nenhuma hipótese o Caxias vai ceder patrimônio, mudar o escudo ou as cores do clube, por exemplo.

— O presidente Mario, junto com a nossa gestão, e depois disso, a gente recebeu "N" propostas, tem ainda duas, três em andamento, mas a maioria das vezes esbarra em garantias. Esbarra às vezes na estratégia porque a gente é certo: nós conversamos com o conselho, nós não vamos colocar o patrimônio dentro do negócio — revelou o vice-presidente grená, Maurício Grezzana ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Grezzana ainda deu detalhes exclusivos de como foram as primeiras propostas de SAF que chegaram ao clube.

— Alguns querem o clube pra fazer a gestão dois, três anos e vender. Querem um trampolim, um salto financeiro para eles mesmos, não para o clube. Então, cada vez a gente estipula mais limites. Esse grupo que entrar ele tem que estar ciente que ele vai ficar com a gente, não quer dizer que ele não possa vender, claro, mas ele tem que primeiramente acreditar no projeto que o clube tem de estruturar um CT, que é o primeiro passo — apontou Grezzana, que emendou:

— A base o Caxias tem terceirizada, os jogadores são nossos dentro do contrato. Porém, para ter uma base forte, a gente precisa ter um CT, precisamos ter um investimento que hoje a gente estipula ali entre 300 a 500 mil reais mensais.

"Nós começamos a perceber que a estrutura tem que estar dentro do Brasil ou ser brasileira"

O vice presidente do Caxias revelou ainda de onde vieram os empresários que visitaram o Estádio Centenário e reiterou a preferência por uma "SAF caseira".

— Já teve gente dos Estados Unidos, Inglaterra, Paraguai, Holanda só que assim, se tivermos algum problema, tu tens que ter lá 10, 20 milhões de investimento pra fazer uma ação em cima dos caras. Nós começamos a perceber que a estrutura tem que estar dentro do Brasil ou ser brasileira — apontou Grezzana, que finalizou:

— Nós estamos trabalhando também com pessoas de outros estados, que eles entenderam o potencial do Caxias, e principalmente tem uma coisa aí fundamental: nós conseguimos zerar o clube. O Caxias não tem dívidas o Caxias, ele tem dívidas administráveis, que é o Profut, uma parcelinha lá que é administrável.

Por fim, Grezzana destacou a importância do Caxias virar SAF para subir de patamar.

— A gente precisa da SAF e o Caxias não tem dívidas, e isso aí os investidores que chegam eles ficam até espantados. Não é uma maçã podre, é uma coisa bem boa, que nós vamos juntos conseguir crescer. O Caxias, na hora que ele consolidar essa SAF, vai conseguir evoluir demais.