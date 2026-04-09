"Por que não ser campeão?", projeta goleiro do Caxias na Copa Sul-Sudeste após vitória sobre o Juventude

Busatto teve mais uma atuação segura no gol grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias usou força máxima no Ca-Ju 291, deu o peso que o clássico merece e colheu os frutos da vitória por 1 a 0 ao final da partida de quarta-feira (8), no Centenário, pela Copa Sul-Sudeste.

A vitória veio em boa hora, uma vez que no fim de semana, na estreia na Série C diante do Brusque, a equipe teve bom desempenho e cedeu a virada. De quebra, o Grená encerrou um jejum de sete anos sem vencer o Juventude.

— Temos que dar valor porque a gente teve uma derrota que nos machucou muito, porque no ponto de vista nosso não foi merecida essa derrota. Então, entramos para esse jogo para reverter toda essa decepção que a gente teve e colocamos em prática e foi o que aconteceu — confessou o goleiro Busatto.

Com atuações seguras dentro de campo e uma liderança característica fora das quatro linhas, Busatto vai cativando o carinho e o respeito do torcedor do Caxias. A vitória grená no clássico Ca-Ju 291, sem sofrer gols, comprovou o bom momento do novo camisa 1 da equipe de Marcelo Cabo.

— Eu queria muito voltar para o Brasil, voltar pra perto da minha família. Eu fiquei muito tempo fora (na Bulgária) e eu queria vivenciar esse momento que para mim é único. Eu quero que minha filha veja o pai dela aqui no estádio, é um momento que não tem dinheiro que vai trazer; eu estou aqui para ajudar o Caxias a dar o meu melhor, ajudar meus companheiros e pra gente conquistar o objetivo, na Sul-Sudeste por que não ser campeão? Por que a gente não pode sonhar? — comentou o goleiro, que completou:

— Parece que eu estou aqui já há uns dois, três anos. Me sinto em casa, os professores me dão muita confiança, o Marquinhos (preparador de goleiros), a gente trabalha muito. E o resultado é no jogo, a gente tenta sacrificar no dia do treino para colher no dia do jogo — confirmou Busatto.

Na reformulação proposta pela direção e comissão técnica que trouxe 15 novos jogadores ao elenco (que também liberou outros 15 atletas), a formação de um time com unidade acontece na hora certa na temporada. Com duas competições em andamento, o Caxias vai bem na Copa Sul-Sudeste e quer aproveitar o embalo para vencer a primeira partida na Série C, já no próximo domingo (12), diante do Confiança.

— A gente é uma unidade, como eu sempre falo, não tem o maior ou menor. Todo mundo é igual, todo mundo entra em campo, não tem diferença. E a gente vê os meninos que entram em campo, mudam o jogo, os caras que começam o jogo se doam para fazer história aqui no Caxias — destacou o goleiro.

Respeito ao capitão

Após ter entregado um gol na derrota para o Brusque na largada da Série C e de ter participado do elenco que amargou três eliminações seguidas no começo de 2026, o zagueiro Maurício foi bancado pelo técnico Marcelo Cabo no time e abraçado pelo elenco. Capitão da equipe, o defensor teve um bom desempenho no clássico. Prova de que os atletas estão fechados com os objetivos do clube na temporada.