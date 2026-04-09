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"Por que não ser campeão?", projeta goleiro do Caxias na Copa Sul-Sudeste após vitória sobre o Juventude

Busatto vai conquistando a camisa 1 da equipe grená, depois de mais uma atuação segura, desta vez no Ca-Ju 291

Rafael Rinaldi

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