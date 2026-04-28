Ouça os gols da vitória do Caxias sobre o Ypiranga

No Estádio Centenário, o clássico gaúcho entre Caxias e Ypiranga foi quente. Pela quarta rodada da Série C, o Grená saiu atrás, mas conseguiu a virada com Calyson e Salatiel e venceu por 2 a 1. O jogo aconteceu na noite desta segunda-feira (27).
Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Canarinho abriu o placar com Danielzinho. Mas o time de Marcelo Cabo não se abalou e chegou ao empate nos 45. Calyson recebeu um cruzamento de Gaspar e bateu de primeira, no canto do goleiro.
Aos 35 da etapa final, Ravanelli ingressou na área, em velocidade, e foi atropelado pelo Walce. Pênalti para o Caxias, convertido pelo centroavante Salatiel, que garantiu a virada grená.
Com a vitória, o Grená entra na zona de classificação, em oitavo lugar, com seis pontos. Além disso, mantém o 100% de aproveitamento em casa.
