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Ouça os gols da primeira vitória do Juventude na Série B 2026

Papo venceu o Goiás por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, e voltou a vencer depois de seis jogos

Camila Corso

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