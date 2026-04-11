Ouça os gols da primeira vitória do Juventude na Série B 2026

Marcos Paulo e Alan Kardec marcaram os gols do jogo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O torcedor alviverde volta a festejar. No Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude bateu o Goiás por 2 a 0 e conquistou a primeira vitória na Série B. A partida aconteceu neste sábado (11), pela quarta rodada.

O Papo começou mais ofensivo e impondo seu ritmo de jogo. O primeiro gol veio aos 38 minutos. Raí Ramos cobrou uma falta na cabeça de Marcos Paulo, que contou com o desvio de Luiz Felipe para balançar as redes.

No segundo tempo, após duas expulsões goianas, o Verdão da Serra ampliou aos 15. Wadson cruzou e Alan Kardec cabeceou no canto do goleiro Tadeu.

Com o triunfo, o Papo sai da zona de rebaixamento e fica momentaneamente na 13ª colocação na tabela, com quatro pontos. Além disso, desbancou a invencibilidade dos goianos, que conheceram a primeira derrota da temporada.

A Gaúcha Serra transmitiu o confronto com o Futebol da Gaúcha. A narração foi de Eduardo Costa, reportagens de Tiago Nunes e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Juventude 1 x 0 Goiás — Marcos Paulo

Juventude 2 x 0 Goiás — Alan Kardec