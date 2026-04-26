Ouça o gol da vitória do Juventude sobre o Londrina pela Série B

No Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude segue sem perder na Série B. No confronto da sexta rodada, diante do Londrina, MP marcou o gol da vitória alviverde por 1 a 0. O jogo aconteceu na noite deste sábado (25).
O confronto foi fraco e de poucas chances reais de gol. Aos 44 minutos do primeiro tempo, MP, abriu o placar. Diogo Barbosa passou para Alan Kardec na entrada da área. O centroavante tocou de primeira e MP empurrou a bola para o fundo do gol.
Com a vitória, o Verdão dorme na vice-liderança da tabela, com 10 pontos. Além disso, chega ao terceiro triunfo seguido na competição e mantém a invencibilidade em casa.
