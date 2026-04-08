Ouça o gol da vitória do Caxias sobre o Juventude pela Copa Sul-Sudeste 

Gaspar marcou o gol do jogo. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

No clássico Ca-Ju 291, deu Caxias. Pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste, o Grená venceu o Juventude por 1 a 0. O jogo aconteceu no Estádio Centenário, na noite desta quarta-feira (8).

Buscando manter a invencibilidade na competição, Marcelo Cabo mandou à campo o que tinha de melhor. Em um jogo truncado, Gaspar marcou o gol da vitória aos 10 minutos do primeiro tempo. Matheus Nunes cruzou, o atacante cabeceou, encobriu o goleiro Pedro Rocha e balançou as redes.

Com o triunfo, o Grená ocupa momentaneamente a vice-liderança do Grupo A, com sete pontos. Já o Juventude, segue sem pontuar depois de três rodadas e é lanterna do Chave B.

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No Estádio Centenário, o Caxias quebra um tabu de sete anos sem vencer o rival. A última vitória havia sido em 2019 e, desde então, haviam sido sete jogos, com quatro empates e três vitórias alviverdes.

A Gaúcha Serra transmitiu o confronto com o Futebol da Gaúcha. A narração foi de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes e Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Caxias 1 x 0 Juventude — Gaspar