Esportes

1 a 0 no clássico
Notícia

Ouça o gol da vitória do Caxias sobre o Juventude pela Copa Sul-Sudeste 

No Estádio Centenário, o Grená fez 1 a 0 e quebrou um tabu de sete anos sem vencer o Verdão

Camila Corso

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