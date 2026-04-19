Ouça o gol da primeira vitória fora de casa do Juventude na Série B

Pela quinta rodada da Série B, o Juventude conquistou a primeira vitória fora de casa. No Estádio Rei Pelé, foi melhor e venceu o CRB por 1 a 0, com gol do atacante Allanzinho. A partida aconteceu na noite deste sábado (18).
Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Alviverde conheceu o caminho do gol. Luan Martins fez lançamento nas costas da zaga alagoana e encontrou Allanzinho. O atacante dominou e finalizou forte, para balançar as redes de Matheus Albino.
No segundo tempo, o Galo ficou com um a menos, após expulsão de Hereda, e o Ju administrou o jogo para garantir o triunfo.
Na tabela, o Papo fica na nona colocação, com sete pontos. O Verdão volta à campo pela 5ª fase da Copa do Brasil, contra o São Paulo. O jogo de ida inicia às 19h15min de terça-feira (21), no Morumbis.
