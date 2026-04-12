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2ª rodada
Notícia

Ouça o gol da primeira vitória do Caxias na Série C 2026

No Estádio Centenário, Grená venceu o Confiança por 1 a 0, com gol de Salatiel

Camila Corso

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