Ouça o gol da primeira vitória do Caxias na Série C 2026

Centroavante marcou pela primeira vez com a camisa grená. Porthus Junior / Agencia RBS

No primeiro jogo em casa pela Série C, o Caxias venceu o Confiança por 1 a 0 e conquistou os primeiros pontos na competição. O jogo aconteceu no Estádio Centenário, neste domingo (12).

A primeira etapa terminou sem gols. No segundo tempo, o Grená se tornou mais agressivo e marcou aos 19 minutos. Roberto fez o lançamento longo e Salatiel lutou para superar o defensor do time nordestino. O centroavante caiu, levantou, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou no ângulo, para marcar pela primeira vez com a camisa grená.

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Em casa, o Caxias garante a primeira vitória na Série C de 2026. O time de Marcelo cabo volta à campo às 21h30min de quarta-feira (15), contra o Avaí. O confronto é válido pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste.

A Gaúcha Serra transmitiu o confronto com o Futebol da Gaúcha. A narração foi de Tiago Nunes, com reportagens de Lucas Arruda e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Caxias 1 x 0 Confiança — Salatiel