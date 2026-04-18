OUÇA AGORA: Volta Redonda x Caxias pela 3ª rodada da Série C

Lutando para entrar no G-8, o Caxias enfrenta o Volta Redonda, pela terceira rodada da Série C. O confronto ocorre a partir das 18h15min deste sábado (18), no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.
O Grená inicia a rodada como o 12º colocado, com três pontos, enquanto os cariocas ainda não pontuaram e estão na lanterna da tabela. Na última rodada, o time da Serra venceu o Confiança por 1 a 0, enquanto o Voltaço perdeu para o Guarani, por 2 a 0.
A Atlântida Serra transmite o Futebol da Gaúcha, a partir das 18h, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Lucas Katsurayama, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Vitor Feijão e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Volta Redonda: Felipe Avelino; Pedro Costa, Lucas Adell, Alan Ferreira e Jean Victor; Bruno Barra, Wagninho, Luciano Naninho; Kauã Souza, Marquinhos e Rafael Furtado. Técnico: William de Mattia.