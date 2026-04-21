OUÇA AGORA: São Paulo x Juventude pela 5ª fase da Copa do Brasil

Primeiro de dois duelos é em São Paulo. Arte Pioneiro / Reprodução

A partir desta terça-feira (21), Juventude e São Paulo iniciam a primeira de duas disputas em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida inicia às 19h15min, no Morumbi.

O Juventude entrou na segunda fase do torneio. Avançou com goleadas sobre o Guaporé-RO, por 5 a 0, e Águia de Marabá, por 3 a 0. Ainda precisou vencer a disputa de pênaltis com o Tuna Luso, por 4 a 1, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Leia Mais Saiba onde assistir a São Paulo e Juventude pela quinta fase da Copa do Brasil

Por disputar a Série A, o Tricolor Paulista entrou na quinta fase e ainda não jogou por está edição da competição.

A Atlântida Serra transmite o Futebol da Gaúcha a partir das 19h, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.