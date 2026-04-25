OUÇA AGORA: Juventude x Londrina pela 6ª rodada da Série B

Buscando manter uma sequência positiva, o Juventude enfrenta o Londrina na Série B. O jogo da sexta rodada inicia às 21h deste sábado (25), no Estádio Alfredo Jaconi.
O Ju ocupa a 11ª colocação, com sete pontos, e pode chegar ao G-6, em caso de vitória. O LEC é 17º, abrindo a zona de rebaixamento, com cinco.
Na rodada anterior, o Papo venceu o CRB por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Tubarão ficou no 0 a 0 com o Ceará, no VGD.
A partir das 20h30min, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Raí Silva, MP e Diogo Barbosa; Manu Castro e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
Londrina: Maurício Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Iago Teles, Bruno Santos e Emiliano Rodríguez. Técnico: Allan Aal.