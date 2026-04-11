OUÇA AGORA: Juventude x Goiás pela 4ª rodada da Série B

Ju ainda não venceu na competição. Arte Pioneiro / Reprodução

Buscando uma recuperação após sequência negativa, o Juventude recebe o Goiás no Alfredo jaconi. Pela quarta rodada da Série B, os alviverdes se enfrentam às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Ju é vice lanterna, com um ponto em três jogos, enquanto o Goiás é líder, com sete.

Na rodada anterior, o Papo perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza e o Goiás venceu o Criciúma, por 1 a 0. Além disso, os serranos vêm de derrota no Clássico Ca-Ju 291, pela Copa Sul-Sudeste.

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A partir das 15h30min, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Allanzinho e Alan Kardec. Técnico: Diego Favarin (auxiliar)