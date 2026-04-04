OUÇA AGORA: Fortaleza x Juventude pela 3ª rodada da Série B

Times ainda não venceram na competição. Arte Pioneiro / Reprodução

Neste sábado (4), o Juventude enfrenta o Fortaleza pela terceira rodada da Série B. Os times entram em campo às 16h, na Arena Castelão.

Os clubes vêm de empate e buscam a primeira vitória na competição. Sem gols, o Ju empatou com o Novorizontino e o Leão com o Cuiabá.

As equipes se enfrentaram 22 vezes na história, com apenas dois triunfos do Papo, nove empates e 11 vitórias do time nordestino.

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A partir das 16h, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Leonardo Acosta, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manuel Castro e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.