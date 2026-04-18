OUÇA AGORA: CRB x Juventude pela 5ª rodada da Série B

Neste sábado (18), o Juventude luta pela primeira vitória fora de casa pela Série B. No Estádio Rei Pelé, o Alviverde enfrenta o CRB, às 20h45min.
O Ju está em 15º lugar, com quatro pontos, conquistados em um empate e uma vitória. O Galo é 18º colocado, com dois pontos.
Na rodada anterior, os times jogaram em suas casas. O Papo garantiu a primeira vitória, diante do Goiás, por 2 a 0. Já os alagoanos vêm de derrota por 3 a 2 para o Athletic.
A partir das 20h20min, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Atlântida Serra, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Fábio Lima, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva (Lucas Mineiro) e Wadson; Allanzinho e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
CRB: Matheus Albino; Hereda, Bressan, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Luizão, Pedro Castro e Danielzinho; Douglas Baggio, Dadá Belmonte e Mikael (Luiz Phellype). Técnico: Eduardo Barroca.