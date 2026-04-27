OUÇA AGORA: Caxias x Ypiranga pela 4ª rodada da Série C

Pela quarta rodada da Série C, Caxias e Ypiranga se enfrentam no Estádio Centenário. O duelo gaúcho inicia às 20h desta segunda-feira (27).
O Grená ocupa a 15ª colocação, com três pontos. Já o Canarinho está em 5º lugar, sete pontos, e está invicto no torneio.
Na rodada anterior, o time de Marcelo Cabo foi derrotado pelo Volta Redonda, por 1 a 0, e a equipe de Erechim venceu o Anápolis por 3 a 0.
A partir das 19h45min, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Ypiranga: Gabriel; Léo Gobo, Walce e William Gomes; Cleiton, Ramon, Dionísio, Léo Rafael e Nicolas; Danielzinho e Renan Gorne. Técnico: Gabrado Júnior.