OUÇA AGORA: Caxias x Volta Redonda pela 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste

Pela penúltima rodada da Copa Sul-Sudeste, o Caxias recebe o Volta Redonda, no Estádio Centenário. O confronto em busca da classificação inicia às 21h15min desta quinta-feira (30).
O Grená ocupa a terceira colocação do Grupo A, com sete pontos. Já o Voltaço é líder invicto do Grupo B, com 10, e pode garantir a vaga na semifinal caso vença ou empate.
Na rodada anterior, o time de Marcelo Cabo conheceu sua primeira derrota, para o Avaí, por 1 a 0. Já os cariocas venceram o Tombense, de virada, por 3 a 2.
A partir das 21h, o Futebol da Gaúcha transmite a partida na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Helena Brum.
Escalações:
Caxias: Busatto; Vitor Gabriel, Moraes, Maurício e Victor Sá; Grigor, Marcelo Freitas e Matheus Anjos; Calyson, Gaspar e Vitor Feijão. Técnico: Marcelo Cabo.
Volta Redonda: Felipe Avelino; Pedro Costa, Alan Ferreira, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Dener e Luciano Naninho; Kauã Souza, Blanco e Marquinhos. Técnico: Neto Colucci (auxiliar).