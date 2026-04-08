OUÇA AGORA: Caxias x Juventude pela Copa Sul-Sudeste

Nesta quarta-feira (8), será disputado o segundo clássico Ca-Ju do ano. No Estádio Centenário, o Caxias recebe o Juventude pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. O confronto inicia às 18h.
O Grená chega invicto no torneio, com um empate e uma vitória. Já o Papo é o único time que ainda não pontuou na competição.
Na história, foram 290 jogos, com 98 vitórias do Ju, 99 empates e 93 triunfos grenás.
O Futebol da Gaúcha transmite o clássico na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra, a partir das 17h30min. A narração é de Eduardo Costa, reportagens de Rafael Rinaldi e Tiago Nunes e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Juventude: Pedro Rocha; Schaffer, Messias e Titi; Nathan Santos, Léo Índio, Iba Ly, Ray Breno e Allanzinho; Carlinhos e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.