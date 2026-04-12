OUÇA AGORA: Caxias x Confiança pela 2ª rodada da Série C

Neste domingo (12), o Caxias enfrenta o Confiança, em busca dos primeiros pontos na Série C. As equipes se enfrentam no Estádio Centenário, às 17h, pela segunda rodada.
Os times estrearam com derrota. O Grená perdeu para o Brusque, por 2 a 1, enquanto o Confiança foi derrotado pelo Amazonas, por 1 a 0.
Porém, as equipes chegam de vitória nos campeonatos regionais. Na Copa Sul-Sudeste, o Grená derrotou o rival Juventude por 1 a 0. Mesmo placar do Trovão Azul sobre o Itabaiana, pela Copa do Nordeste.
A Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha, a partir das 16h30min, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Lucas Arruda, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Luis Miguel e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Confiança: Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Renilson; Matheus Julião, PH e Gabriel Zeca; João Pedro, PK e Danielzinho. Técnico: Cláudio Caçapa.