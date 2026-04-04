OUÇA AGORA: Caxias estreia pela Série C contra o Brusque

O Caxias estreia na Série C neste sábado (4). A luta pelo Acesso inicia às 18h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, contra o Brusque.
As equipes se enfrentaram pela segunda vez na história. Em 2025, o Grená perdeu para os catarinenses por 1 a 0, em Caxias do Sul, pela última rodada da primeira fase da Série C.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra, a partir das 18h. A narração é de Eduardo Costa, reportagens de Rafael Rinaldi, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Alisson Cassiano, Cipriano e Davi Gabriel; Gazão, Jonatan Lucca Alex Paulimno; João Martins; Petterson, e Héber . Técnico: Higo Magalhães.