OUÇA AGORA: Avaí x Caxias pela 4ª rodada da Copa Sul-Sudeste

Pela quarta rodada da Copa Sul-Sudeste, o Caxias encara o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. O confronto inicia às 21h30min desta quarta-feira (15).
O time de Marcelo Cabo está invicto na competição, com sete pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Já os catarinenses têm apenas um ponto em três partidas.
O Grená vem de vitória no clássico Ca-Ju 291. No Centenário, venceu o rival alviverde por 1 a 0. Já o Leão da Ilha perdeu o confronto com a Chapecoense por 2 a 1.
O Futebol da Gaúcha inicia às 21h, na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Rafael Rinaldi, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Tiago Nunes estará com um posto no confronto de Juventude e Chapeconse, que acontece na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
Escalações:
Caxias: Busatto; Vitor Gabriel, Ianson, Moraes e Victor Sá; Breno Santos, Marcelo Freitas e João Lucas; Felipe Rangel, Jhonatan Ribeiro e Vitor Feijão. Técnico: Marcelo Cabo.
Avaí: Igor Bohn; Wesley Gasolina, Guilherme Aquino, Jefferson Maciel e Quaresma; Del Piage, Jamerson, Cristiano e Zé Ricardo; Sorriso e Felipe Avenatti. Técnico: Cauan de Almeida.