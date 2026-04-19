"Os detalhes não estão vindo a nosso favor", diz executivo do Caxias

Farnei Coelho falou sobre o resultado negativo diante do Volta Redonda. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Após derrota para o Volta Redonda, por 1 a 0, pela terceira rodada da Série C, o executivo Farnei Coelho reconheceu o momento de frustração pelo resultado. No entanto, reforçou a convicção de que o trabalho segue no rumo correto.

Segundo o dirigente, a dor pela derrota é grande, porém menor do que seria em partidas nas quais a equipe não consegue criar, já que as oportunidades vêm acontecendo.

— Estamos muito doloridos e sofridos, mas ao mesmo tempo, entendemos que estamos no caminho. Me preocupa muito mais quando a gente não cria. A gente vem criando. Precisamos esticar a corda, a Série C pede isso. Em alguns momentos do jogo, relaxamos. A Série C não permite isso — afirmou em entrevista à Rádio Caxias.

O dirigente reforçou a necessidade de maior concentração e tranquilidade da equipe, especialmente no último terço do campo, apontando que a cobrança por evolução nesse aspecto também parte da diretoria. Para ele, o grupo demonstra união e comprometimento.

— Eu vejo que a gente precisa se concentrar mais. Temos que ter mais tranquilidade no último terço. Temos que melhorar a cobrança nesse sentido e vem de nós da diretoria. Eu vejo que estamos no caminho, eu vejo dedicação, entrega, vontade. Eu vejo o grupo unido e fechado — analisou e completou sobre a cobrança: