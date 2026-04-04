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O renascer grená: Caxias inicia caminhada em busca do acesso à Série B do Brasileiro

Time da Serra estreia na Série C após grande reformulação no elenco, com 15 contratações e muitas saídas

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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