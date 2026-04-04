O renascer grená: Caxias inicia caminhada em busca do acesso à Série B do Brasileiro

Após passar pelas Séries A e B com sucesso, técnico Marcelo Cabo busca o acesso com Grená. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O calendário cristão reserva para este sábado (4) o hiato entre a dor da Sexta-Feira Santa e a celebração da Páscoa. Para o torcedor do Caxias, a data ganha um simbolismo ainda mais profundo: é o dia do renascimento de um sonho.

Às 18h, no gramado sintético do Estádio Augusto Bauer, o Grená entra em campo contra o Brusque para abrir um novo ciclo, com um novo time e uma mentalidade renovada. Sob o comando de Marcelo Cabo, a equipe inicia uma jornada de 19 batalhas na primeira fase, focada em terminar entre os oito melhores e avançar aos quadrangulares que definem o acesso.

Em um ano de transição na fórmula da competição, que excepcionalmente terá apenas dois rebaixamentos devido a mudanças futuras no formato, a palavra "queda" sequer frequenta os corredores do Estádio Centenário.

— Não tem essa palavra que você falou. Só tem dois rebaixamentos, eu não quero nem usar ela aqui. A gente nem pensa nisso aqui dentro, pensamos em acesso. Comecei a disputar a Série C em 2023, que até então eu não tinha disputado, mas para mim, como plano de carreira, eu gostaria de ter conhecimento nessas competições — afirmou o treinador ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A lembrança do ano passado ainda ecoa na Serra. O Caxias sobrou na fase classificatória, liderando com autoridade, mas viu o acesso escapar por entre os dedos ao oscilar no momento decisivo do quadrangular final. Ciente dessa armadilha emocional e técnica, Cabo projeta uma competição de equilíbrio, onde a regularidade será o fiel da balança.

— Eu vejo esse ano a Série C muito parelha. Não vejo nenhuma equipe que seja um ponto fora da curva, que possa estar em outra prateleira. Vejo as 20 equipes muito competitivas, seja na questão orçamentária ou técnica. A equipe que você não aponta como favorita no início pode chegar entre os oito e ir bem no mata-mata — declarou o treinador, que falou sobre oscilações:

— A equipe que for mais regular, que oscilar menos, vai ter sucesso. Toda competição de pontos corridos você oscila em algum momento, mas tem que estar preparado para voltar logo ao 'voo de cruzeiro', como chamamos.

Novo time para o acesso

Após três fracassos seguidos, o Centenário gritou por uma reformulação drástica. O elenco que inicia a Série C é, na prática, um novo grupo, com cerca de 15 contratações e mais de 10 saídas. A espinha dorsal mudou tanto que, nos compromissos recentes pela Copa Sul-Sudeste, sete novos reforços já foram lançados como titulares, enquanto nomes como os meias Ravanelli e Matheus Anjos ainda aguardam o momento da estreia. Essa circunstância dá ao técnico a convicção de que o teto de rendimento do Caxias ainda está longe de ser alcançado.

— Vamos crescer dentro da competição devido à quantidade de jogadores novos. Estreamos com sete novos jogadores no time titular, ou seja, 70% de caras novas. Temos margem para crescer. Os jogos da Copa Sul-Sudeste foram uma boa amostra do que podemos desenvolver — projetou Marcelo Cabo.

O treinador entende que o início pode exigir paciência da torcida devido à falta de entrosamento fino, mas vê o calendário cheio como um aliado: