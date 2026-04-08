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O que vale o clássico para o Caxias e quem é o favorito a vencer o Ca-Ju? Dirigente responde

Gerente de futebol grená, João Corrêa, comentou o que está em jogo para o clube na partida desta quarta-feira (8) diante do Juventude

Rafael Rinaldi

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