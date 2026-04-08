O que vale o clássico para o Caxias e quem é o favorito a vencer o Ca-Ju? Dirigente responde

João Corrêa participou do Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

O Estádio Centenário será o palco do Ca-Ju 291 pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste às 18h desta quarta-feira (8). As duas equipes voltam a se enfrentar em uma competição nacional depois de 11 anos.

E para o Caxias, uma vitória no clássico dará mais tranquilidade à equipe de Marcelo Cabo. Reformulado em 15 peças, o Grená tenta reagir na temporada depois de um começo de ano preocupante, com três eliminações seguidas.

— A gente sabe que o clube carece de bons resultados, a gente vem num trabalho de reestruturação do departamento de futebol, dos jogadores. Então, nada melhor do que um clássico para conseguir uma vitória e tentar reverter essa situação que é negativa — avaliou o gerente de futebol do Caxias, João Corrêa, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Para o técnico grená, uma vitória sobre o Juventude será muito importante, pois ele ainda não venceu diante da torcida do Caxias. As únicas duas vitórias que possui — sobre São Luiz e América-MG — ocorreram longe de casa.

— Acredito que o Caxias chega em um processo de evolução. A gente fez uma reformação grande e saíram vários atletas, chegaram 15. O Marcelo Cabo, junto com o seu auxiliar técnico e toda a comissão, fizeram uma intertemporada, podemos dizer de três semanas, onde ele conseguiu colocar os conceitos dele — avaliou o dirigente grená.

Quem vence o clássico?

João Corrêa não vê uma equipe tão superior a outra no momento, mesmo o Juventude estando na Série B do Brasileiro, uma divisão acima do Grená. E nem pelo fato do Verdão poupar a maioria de seus atletas titulares no Ca-Ju.

— Clássico não tem favorito, pode ver a história: é equilibrado. Se pegar os números do clássico, acho que está muito perto um do outro. Se pegar só o clássico Ca-Ju, o Caxias está na frente tem que puxar para o nosso lado (risos) — brincou o dirigente, que finalizou: