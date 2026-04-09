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1 a 0 Grená
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"O que o time produziu hoje beira o ridículo", diz vice de futebol do Juventude após derrota no Ca-Ju

Dirigente também respondeu ao presidente do Caxias, que questionou a baixa presença de torcedores do rival no clássico do Estádio Centenário

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