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"O que ficou de amargo foi o resultado", diz técnico do Caxias após estreia com derrota na Série C

Marcelo Cabo aprovou rendimento da equipe e falou sobre as falhas defensivas que decretaram o placar de 2 a 1 para o Brusque

Rafael Rinaldi

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