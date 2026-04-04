"O que ficou de amargo foi o resultado", diz técnico do Caxias após estreia com derrota na Série C

Treinador do Caxias gostou do desempenho da equipe, apesar da derrota em Brusque. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias estreou na Série C do Brasileiro com uma derrota amarga para o Brusque, em Santa Catarina. A equipe controlava o adversário, abriu o placar no primeiro tempo, mas com erros defensivos e individuais permitiu a virada catarinense por 2 a 1.

Após o jogo, o técnico Marcelo Cabo comentou o desempenho da equipe na partida disputada no estádio Augusto Bauer.

— Vai ser difícil assimilar esta derrota. Eu nunca vi uma equipe vir jogar aqui contra o Brusque e ter 20 finalizações, ter maior posse de bola. A gente teve uma baita performance. Futebol não tem justiça, mas foi um placar injusto por tudo que produzimos — admitiu o treinador.

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O primeiro gol catarinense saiu em um recuou mal feito pelo zagueiro Maurício ao goleiro Busatto, que se transformou em assistência ao centroavante Héber; no segundo Maurício também foi facilmente driblado, assim como o lateral Roberto, no início da jogada.

— Tomamos um gol de uma falha individual, não podemos esconder isso. Pela condição do gramado, tinha pedido pra que não recuassem bola pro goleiro; e depois tomamos um gol de tiro de meta, quando poderíamos ter matado a jogada no canto. O que ficou de ruim, de amargo, foi o resultado, mas a gente leva um bom alento para a sequência da competição e eu tenho certeza que esse vai ser o Caxias que o torcedor vai ver, dentro e fora de casa — comentou Marcelo Cabo.

Pela Série C, a equipe volta a campo no domingo (12) para o primeiro compromisso no Estádio Centenário, diante do Confiança. Antes, o Grená recebe o Juventude, na quarta-feira (8), pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.

—Clássico é clássico. É uma competição à parte, né? E vai pra esse jogo quem tiver de melhor — confirmou o treinador.