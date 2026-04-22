"O principal objetivo era sair com vida para o Jaconi, e a gente conseguiu", diz goleiro do Juventude

Mesmo com a derrota para o São Paulo por 1 a 0, o Juventude conseguiu voltar do Morumbi com um resultado que pode ser revertido na partida de volta da Copa do Brasil, marcada para o dia 13 de maio, no Alfredo Jaconi.
E se o Verdão voltará da capital paulista ainda com chances de eliminar o São Paulo, o time de Maurício Barbieri deve muito ao goleiro Pedro Rocha.
Substituto de Jandrei em campo — que não pôde atuar por questões contratuais com o Tricolor —, o goleiro fez pelo menos três grandes defesas durante a partida e ainda evitou o pior no final, quando o São Paulo teve a chance de ampliar em um pênlati cometido por Léo Índio. Diante do argentino e artilheiro Calleri, Pedro Rocha cresceu, escolheu o canto certo e fez uma importante defesa.
— A gente veio aqui na esperança de sair vivo para o próximo jogo. Devido às circunstâncias, com um homem a menos, eu acho que a gente conseguiu um bom resultado — comentou ao SporTV, na saída de campo.
A derrota poderia ser pior também porque o lateral-esquerdo Diogo Barbosa foi expulso no começo do segundo tempo. Mas o Verdão segurou a pressão dos paulistas até o fim.
— A gente foi muito bem defensivamente, não foi só eu, foi a equipe toda. E eu acho que o principal objetivo era sair com vida para o Jaconi, e a gente conseguiu. Vamos buscar a classificação — finalizou Pedro Rocha.