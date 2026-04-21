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"O playoff é outro campeonato", diz ala do Caxias Basquete antes do primeiro jogo contra o Brasília

Equipe do técnico Rodrigo Barbosa abre as oitavas de final nesta quarta-feira (22), após terminar a fase classificatória em 13º lugar

Maurício Reolon

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