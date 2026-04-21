"O playoff é outro campeonato", diz ala do Caxias Basquete antes do primeiro jogo contra o Brasília

Vezaro tem o melhor aproveitamento dos arremessos de três pontos da liga. Thais Sousa / Caxias Basquete,Divulgação

Chegou a hora dos playoffs. O Caxias do Sul Basquete abre sua participação nas oitavas de final do NBB 2025/26 nesta quarta-feira (22), às 20h, diante do Brasília, na Arena Nilson Nelson, na capital federal. Será o primeiro duelo de uma melhor de cinco jogos.

Os dois próximos estão programados para o Ginásio do Sesi, no sábado (25), às 17h, e na segunda-feira (27), às 19h30min. Na fase inicial da competição, o Caxias terminou na 13ª colocação, somando 17 vitórias e 21 derrotas, com aproveitamento de 46,8%.

Já o Brasília fechou a etapa classificatória em quarto lugar, com 28 triunfos e apenas 10 resultados negativos, alcançando 73,7% de aproveitamento.

- Estamos em constante evolução. O torcedor pode esperar uma equipe que vai entregar tudo. A gente já falou entre nós que o playoff é outro campeonato. O nível sobe para todo mundo. O nível de concentração, de intensidade, de energia. Não vai faltar raça e vontade dentro de quadra - avaliou o ala Felipe Vezaro.

Para o ala/pivô Humberto, um dos líderes da equipe, avançar de fase significaria colocar o nome da história da equipe, que completa 20 anos nesta temporada:

- A gente tem mostrado muita garra, tem brigado até o final em todos os jogos. No playoff a gente liga uma chave diferente. Temos um objetivo claro desde o início de temporada que é passar do primeiro playoff. Quero continuar fazendo história com essa camisa.

O Brasília foi também o rival do Caxias no primeiro playoff disputado pela equipe na sua participação de estreia no NBB, na temporada 2015/2016. Na ocasião, a equipe gaúcha venceu o primeiro jogo no Ginásio do Vascão, mas foi derrotada nas três partidas seguintes.

Desta vez, a confiança está na força defensiva do time e na experiência de atletas como Vezaro, Humberto e Shamell.

- É outro campeonato. É entender que fica tudo zerado. Temos nossos pontos fortes, temos a quarta melhor defesa da competição, e precisamos levar isso a nosso favor - projetou o técnico Rodrigo Barbosa.

Na primeira fase, os dois times se enfrentaram com duas vitórias do Brasília: 77 a 65 e 96 a 64.