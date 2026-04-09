"O melhor caminho era preservar para competição mais importante", diz técnico do Juventude após derrota no Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste

Maurício Barbieri no confronto que aconteceu no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude optou por um time reserva e com garotos da base para o clássico Ca-Ju 291. A escolha não deu certo e o time teve uma atuação ruim e saiu derrotado pelo Caxias, por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), no confronto pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.

— O sentimento é de frustração pelo resultado. A gente queria ter entregue outro resultado. Concordamos que não fizemos uma boa partida. Entramos com jogadores que estavam tendo menos minutos mais os meninos do sub-20. Já tínhamos previsto isso para essa competição anteriormente. Sabíamos do risco de entrar com a equipe que não era a principal. A gente não conseguiu fazer um bom jogo. Reconhecemos que não fizemos um bom jogo — comentou Maurício Barbieri, técnico do Juventude.

Mesmo com um time reserva, o Juventude atuou com vários jogadores experientes. E eles não deram boa resposta para a equipe.

— Eu concordo. A gente não consegue destacar nenhuma atuação individual positiva. Reconheço que não fizemos o jogo que esperávamos. Foi um jogo muito truncado e muitas faltas, confusão. Aqueles que são mais experientes deveriam ter tentado, até tentaram, mas não conseguiram equilibrar mais os ânimos e colocar a bola mais no chão, ainda que o campo não tenha a mesma qualidade do nosso campo — avaliou o treinador.

No próximo sábado (11), às 16h, o Juventude volta as suas atenções a competição que prioriza neste momento, a Série B. O duelo será no Alfredo Jaconi diante do Goiás.