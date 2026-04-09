"O melhor caminho era preservar para competição mais importante", diz técnico do Juventude após derrota no Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste

O Juventude optou por um time reserva e com garotos da base para o clássico Ca-Ju 291. A escolha não deu certo e o time teve uma atuação ruim e saiu derrotado pelo Caxias, por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), no confronto pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.
— O sentimento é de frustração pelo resultado. A gente queria ter entregue outro resultado. Concordamos que não fizemos uma boa partida. Entramos com jogadores que estavam tendo menos minutos mais os meninos do sub-20. Já tínhamos previsto isso para essa competição anteriormente. Sabíamos do risco de entrar com a equipe que não era a principal. A gente não conseguiu fazer um bom jogo. Reconhecemos que não fizemos um bom jogo — comentou Maurício Barbieri, técnico do Juventude.
Mesmo com um time reserva, o Juventude atuou com vários jogadores experientes. E eles não deram boa resposta para a equipe.
— Eu concordo. A gente não consegue destacar nenhuma atuação individual positiva. Reconheço que não fizemos o jogo que esperávamos. Foi um jogo muito truncado e muitas faltas, confusão. Aqueles que são mais experientes deveriam ter tentado, até tentaram, mas não conseguiram equilibrar mais os ânimos e colocar a bola mais no chão, ainda que o campo não tenha a mesma qualidade do nosso campo — avaliou o treinador.
No próximo sábado (11), às 16h, o Juventude volta as suas atenções a competição que prioriza neste momento, a Série B. O duelo será no Alfredo Jaconi diante do Goiás.
— Pensando em priorizar a Série B, por isso não trouxemos outros jogadores por causa do desgaste. Nós vamos jogar sábado, no jogo que estava marcado para domingo. Perdemos um dia de recuperação. Somando todos esses fatores, colocamos na balança e fez a escolha de manter, mesmo sendo um clássico. O torcedor vai ficar chateado e frustrado, mas a nossa decisão tem que ser profissional, o melhor caminho era preservar para competição mais importante — finalizou.