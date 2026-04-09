Esportes

No Centenário
Notícia

"O melhor caminho era preservar para competição mais importante", diz técnico do Juventude após derrota no Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste

Maurício Barbieri comentou sobre a atuação alviverde e a opção por atuar com os reservas no clássico

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS