Esportes

Força defensiva
Notícia

"O Juventude construiu uma base sólida para este desafio", afirma capitão sobre jogo da Copa do Brasil

Verdão aposta no trio de zagueiros e na liderança de Rodrigo Sam para segurar o São Paulo fora de casa

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS