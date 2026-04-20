"O Juventude construiu uma base sólida para este desafio", afirma capitão sobre jogo da Copa do Brasil

Rodrigo Sam superou as lesões para se firmar como titular. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude enfrenta o São Paulo nesta terça-feira (21), às 19h15, no Estádio do Morumbi, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o confronto, a equipe da Serra aposta na solidez do sistema defensivo composto por três zagueiros e na liderança do capitão Rodrigo Sam, peça central na estratégia do técnico Maurício Barbieri.

O objetivo traçado pelo elenco alviverde é obter um resultado que permita decidir a classificação no Estádio Alfredo Jaconi, no jogo de volta programado para o dia 13 de maio. O Juventude chega a esta etapa após superar Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá nas fases anteriores.

— Sabemos da qualidade do São Paulo, mas o Juventude construiu uma base sólida para este desafio. Como capitão, meu foco é assegurar que o grupo mantenha a mesma identidade e entrega demonstradas nas fases anteriores. Estamos projetando um confronto de altíssimo nível, onde a inteligência tática será determinante para buscarmos um bom resultado fora de casa — projetou Rodrigo Sam.

Lições de 2024 e momento individual

A preparação para o duelo no Morumbi também é pautada pelo histórico recente do clube na competição. O zagueiro relembrou a campanha de 2024, quando o Juventude chegou às quartas de final após eliminar o Fluminense e cair para o Corinthians por 4 a 3 no agregado.

— A lembrança da campanha de 2024 serve como um combustível extra. Naquela caminhada, pude ajudar com gols e assistências, mas a forma como fomos eliminados no último lance em Itaquera nos deixou uma lição clara sobre a importância da concentração absoluta até o segundo final em um mata-mata — ressaltou o defensor.