"Nossa meta é vencer todos os jogos dentro de casa", diz meia do Caxias após vitória na Série C

Vitória sobre o Confiança foi a primeira do Grená na Série C 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Autor do gol da vitória do Caxias sobre o Confiança, o centroavante Salatiel sentiu pela primeira vez o gostinho de marcar com a camisa grená. Momento mais do que especial, porque além disso, o camisa 9 garantiu três pontos importantes para a equipe de Marcelo Cabo na segunda rodada da Série C do Brasileiro.

— É muito especial, diante da nossa torcida eu consegui fazer meu primeiro gol aqui. Estou muito contente. Agora comemorar essa vitória, que a gente mereceu e essa torcida maravilhosa merecia muito. Esse é o nosso espírito, a gente vai brigar por todas as bolas, esse aqui é o DNA do nosso time, a gente não vai se entregar nunca. Vamos brigar até o final para sempre sairmos com a vitória daqui — avaliou Salatiel na saída do gramado.

Quem também participou do gol do triunfo sobre os sergipanos foi o lateral-esquerdo Roberto, que deu a assistência para Salatiel marcar. E ele garantiu que a vitória no meio de semana, sobre o Juventude, pela Copa Sul-Sudeste, serviu de combustível para a equipe vencer a primeira na Série C.

— Eu fico feliz, porque pra ele fazer gol eu acho que depende de um capricho tanto meu como de outro jogador. Tivemos uma confiança maior depois do clássico, mas a gente precisava virar a chave porque não tínhamos vencido ainda na Série C. Alguns pontos o professor vai melhorar, mas o importante é a entrega que estamos tendo. Se continuarmos desse jeito, vamos buscar pontos, tanto em casa, como fora. Continuar com a corda esticada, nessa pegada, para melhorar mais ainda — projetou o lateral-esquerdo.

ELENCO FORTE E OBJETIVO TRAÇADO

A partida com o Confiança também serviu para mostrar que o elenco de Marcelo Cabo será útil durante a disputa de duas competições simultâneas. Prova disso é a briga no meio-campo. João Lucas vem sendo o titular na armação do time, mas Matheus Anjos sempre entra para mostrar que é capaz de cavar um lugar entre os 11 iniciais.

— Entrei de novo no segundo tempo. Hoje (domingo) estou com uma gripe muito forte, mas decidi vir para o jogo mesmo assim. Independente de quem começa, quem entra, está todo mundo dando o seu melhor em prol do Caxias — comentou Matheus Anjos, que revelou a meta da equipe na disputa da Série C:

— Nossa meta é vencer todos os jogos dentro de casa. A gente sabe que cumprindo esse papel classificamos, passamos pra próxima fase.