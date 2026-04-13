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"Nossa meta é vencer todos os jogos dentro de casa", diz meia do Caxias após vitória na Série C

Jogadores comemoraram primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, mas pregam pés no chão para equipe alcançar a classificação

Rafael Rinaldi

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